An einer Wand hängt ein Vlies. Das wird eigentlich verwendet, um Gletscher abzudecken. So schmelzen sie langsamer – und der Schnee kann mit Hubschraubern in Skigebiete transportiert werden. In Catherine Ludwigs Ausstellungsstück „Snow Farming“ prangt in der Mitte des Vlieses ein Loch. Sie macht auf die Auswirkungen des Massentourismus in den alpinen Regionen Österreichs aufmerksam.