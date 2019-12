Die Vorwürfe kommen in Zeiten der Diskussion rund um Chalet-Dörfer und allgemeiner Wohnraum-Knappheit denkbar ungelegen: Der Hollersbacher Bürgermeister Günter Steiner (ÖVP) muss am Donnerstag vor dem Landesgericht vorstellig werden – die Staatsanwaltschaft wirft ihm Amtsmissbrauch vor! Laut Anklage habe er im März 2012 und Oktober 2016 zwei Baubewilligungen erteilt, obwohl es in beiden Fällen keine entsprechenden Flächenwidmungen gegeben habe!