Das Dutzend an Auswärtssiegen ist voll! Die Eisbullen mussten in Villach aber nach mehreren Auf und Abs bis zur Schlusssirene um das 3:2 ordentlich zittern. Dessen Väter hießen erneut: Tom „Doppelpack“ Raffl und Goalie Lamoureux. Der Leader hat so wieder einen Drei-Punkte-Polster – KAC unterlag in Innsbruck 1:4.