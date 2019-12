Das Tischtennis-Team Wr. Neustadt hat am Freitag das Viertelfinale des Europe-Cups der Herren erreicht. Das 3:1 im Hinspiel bei Peac Kalo-Meh in Ungarn reichte zum Aufstieg, trotz des 2:3 am Freitag zogen die Niederösterreicher in die Runde der letzten acht ein.