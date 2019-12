Jürgen Klopp, der derzeit erfolgreichste Trainer der Welt, verlängerte seinen Vertrag beim FC Liverpool. Die Liverpool-Fans sind erleichtert und manche wünschen, diese Zeit mit ihrem Traumtrainer würde nie zu Ende gehen. Doch wie lange wird Klopp wirklich an der Merseyside bleiben? Die Antwort gibt es im Video. Wer weiß, wie alles gekommen wäre, wenn Salzburg in der ersten Halbzeit gegen Liverpool eine seiner Riesenchancen verwertet hätte und wenn Liverpool-Goalie Alison nicht so einen großartigen Tag erwischt hätte?