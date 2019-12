Laden am besten an der Schnellladesäule

Im Idealfall lädt man den e-2008 an einer 100-kW-Ladesäule, da sollen sich 80 Prozent in einer halben Stunde ausgehen. An der Haushaltssteckdose müsste man rund 24 Stunden warten; es sei denn, es handelt sich um eine spezielle, verstärkte Variante, dann sind es „nur“ 17,5 Stunden. Dreiphasiges Laden an der Wallbox zu Hause ist mit 5:15 Stunden akzeptabel. Peugeot verspricht, dass die Batterie nach acht Jahren bzw. 160.000 Kilometern noch 70 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität aufweist.