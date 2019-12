Eishockey-Rekordmeister KAC hat am Freitagabend für einen Allzeitrekord in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gesorgt: Die Klagenfurter „Rotjacken“ blieben beim Gastspiel in Innsbruck die ersten 14:21 Minuten ohne Gegentreffer. Erst eine 5:3-Überzahl für die Hausherren beendete die KAC-Torsperre nach in Summe exakt vier Stunden, 22 Minuten und einer Sekunde.