Den Zorn vieler Bahnfahrer haben sich die ÖBB zugezogen! Sie sperrten wegen häufiger „menschenunwürdiger“ Verschmutzung und Vandalismus die Toiletten am Bahnhof in Steyr. Wer nun das stille Örtchen aufsuchen muss, kann dies nur im rund 500 Meter entfernten Rathaus oder in den Zügen tun.