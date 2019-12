Das Unglück geschah am Bahnübergang in St. Martin. Der Mann blieb mit seinem Wagen wegen des enormen Schneefalls am Bahngleis hängen. Er kam weder vor noch zurück. Plötzlich schlossen sich die Bahnschranken. Schon kurz darauf näherte sich ein Güterzug. Noch bevor die Bahn das Auto rammte, konnte der Lenker aus seinem Fahrzeug springen und sich in letzter Sekunde retten. Der Pkw wurde von Zug mehrere Hundert Meter mitgeschleift. Am Auto entstand Totalschaden.