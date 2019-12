Ein zweites Lokal, das er in Irdning pachtete, musste er kürzlich schließen: „14 Jahre lang war das Café Sun ein Treffpunkt für Jung und Alt, Handwerker und Akademiker - jetzt gibt es keine Einkehr mehr in Irdning“, klagt der 73-Jährige, der den Behörden die Hauptschuld am Scheitern gibt. „Überbordende Auflagen, Vorschriften über Vorschriften, dazu noch ständige Kontrollen von Finanz und Polizei - irgendwann war’s keine Gaudi mehr.“