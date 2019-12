Auf den FC Barcelona und Real Madrid warten vor dem anstehenden „Clasico“ in der spanischen La Liga noch unangenehme Aufgaben. Der Spitzenreiter aus Katalonien tritt am Samstag auswärts beim Vierten Real Sociedad an, einen Tag später gastieren die in der Tabelle punktegleichen Madrilenen in Valencia. Sowohl Barcelona als auch Real dürfen sich derzeit im Hoch wähnen.