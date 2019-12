„Weil ein Sieg in diesem Spiel für unser Momentum, unseren Tabellenplatz einfach so wichtig gewesen wäre“, hadert der 28-Jährige nach wie vor. „Mit dem frühen Tor hat die Partie bestens für uns begonnen. Aber ich denke, dass wir mit der Führung unsere Aggressivität verloren haben. Wir waren zu sicher, dass wir das nächste Tor bald nachlegen werden. So läuft es aber nicht im Fußball. Und dann kriegst du einen Schlag verpasst!“