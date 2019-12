Das Schicksal der Polizeipferde ist nach dem Aus der Reiterstaffel weiterhin ungewiss. Zwölf Pferde waren es, die ihre Ausbildung auf dem Gelände der Theresianischen Militärakademie erhielten. Die beiden Wallache aus Ungarn werden in unser Nachbarland zurückgebracht, was aus den verbleibenden zehn Tieren wird, steht noch nicht fest. Vor einer Woche tauchte nun eine Facebook-Seite auf, die Einblicke in das Leben und das Training der Polizeipferde, die wohl niemals auf Streife gehen werden, zeigt (siehe Video oben). Wer hinter der Social-Media-Offensive steckt, ist unklar ...