Es ist eine Zeit, in der man die Schule prinzipiell eher meidet: Um 20 Uhr fiel gestern der Startschuss für den Online-Wettbewerb. Um überhaupt zur ersten Aufgabe zu kommen, mussten die Schüler mit einer zuvor gelösten Rechen-Aufgabe in das System einsteigen. Ab da ging es ganz klar ums gemeinsame Anpacken! In Gruppen versuchten die Kinder und Jugendlichen die Aufgaben zu lösen.