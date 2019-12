Demokraten wollen Licht in die Ukraine-Affäre bringen

Die Demokraten werfen Trump vor, den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen den früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden gedrängt zu haben, der Trump bei der Präsidentschaftswahl 2020 herausfordern könnte. Trump soll als Druckmittel unter anderem Hilfsgelder für das ukrainische Militär in Millionenhöhe zurückgehalten haben. Später soll Trump in „beispielloser“ Weise die Kongressuntersuchung zur Ukraine-Affäre behindert haben.