Tennengau„Ich bin mit dem neuen Budget sehr zufrieden“, sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger. 70 Millionen Euro wird die Stadt Hallein 2020 zur Verfügung haben. Wichtig für den Stadtchef: Keine neuen Schulden. Auch in den kommenden fünf Jahren soll das Budget ausgeglichen sein. „Natürlich konnte ich nicht jeden Wunsch erfüllen“, so Stangassinger. Schwerpunkte werden in Ausbau und Instandhaltung von Kindergarten, Schule, Brücken und dem Hochwasserschutz liegen.