Zweimal in der Woche zum Rendezvous

Es ist 18.30 Uhr. Immer mehr Spieler trudeln in der Altbauwohnung in Innsbruck-Wilten ein. Hier hat der Bridge-Club Innsbruck sein Hauptquartier. Silvia Grassecker kommt zweimal in der Woche extra aus Telfs angereist. „Es gibt in Tirol ja nur den Club in Innsbruck und einen in Kitzbühel. Wenn’s sein muss, würd’ ich auch dorthin pilgern“, meint sie mit einem Augenzwinkern. Grassecker lacht, aber es ist ihr ernst. Die Telferin schwärmt von Bridge, als ginge es um einen feurigen spanischen Flamenco. Dabei gilt das komplexe Spiel eher als Zeitvertreib der wenig temperamentvollen Briten und von gemächlichen Semestern. Ein Image, das die Innsbrucker Bridge-Fans nicht verstehen können. „Das Spiel ist doch so aufregend und spannend, hat Charme und Witz“, schwärmt Julia Gruber. Sie ist eindeutig die Jüngste in der Runde.