Erste konkrete Gespräche über das große Projekt in der Innsbrucker Reichenau, wo eines Tages 1000 Wohnungen stehen sollen, starteten bereits vor sechs Jahren. Doch auch in den Jahren davor wurde schon viel geredet. Nun fiel endlich der Startschuss. Auf dem „Baufeld 1“ wurde mit dem Spatenstich am Freitag der Bau der ersten 307 Wohnungen begonnen. Anwesend waren dabei LR Patrizia Zoller-Frischauf, Innsbrucks BM Georg Willi, Franz Danler, Geschäftsführer der Innsbruck Immobilien Gesellschaft (IIG), und Markus Pollo, Geschäftsführer der Wohnbaugesellschaft Neue Heimat Tirol (NHT).