„Am Montag setzt sich der Föhn langsam bis in die Tallagen durch, für Dienstag erwarte ich Sturmböen bis zu 100 km/h in Innsbruck, im Außerfern, in der Achenseeregion und im Zillertal“, so der Meteorologe. Schon am Montag steigen die Temperaturen bis auf 12 Grad, am Dienstag sogar bis 15 Grad - etwa im Inntal Richtung Jenbach. Auch auf den Bergen wird es stürmisch und extrem mild. Die Null-Grad-Grenze klettert Mitte Dezember auf über 3000 Meter hinauf. „Die Temperaturen liegen rund zehn Grad über dem langjährigen Schnitt“, analysiert Florian Pfurtscheller.