Lange Wartezeiten, überfüllte Ambulanzen und Fehler in der Versorgung - am Ende sind es die Patienten, die unter dem Mangel an Personal leiden. „Das ist ein Hilfeschrei der Personalvertreter“, sagte Gewerkschaftsbund-Vorsitzender Horst Schachner gestern in Graz. Auch der steirische AK-Chef Josef Pesserl schilderte, dass das Personal leidenschaftlich gern arbeiten würde, jedoch völlig ausgebrannt sei. Einige würden in Tränen ausbrechen, wenn man sie darauf anspreche. „Die Pfleger verzweifeln. Das birgt die Gefahr, dass Fehler passieren.“ Teilzeit-Mitarbeiter, vor allem junge Mütter, hätten besonders viele Überstunden.