Nach dem klaren Sieg der Konservativen von Premierminister Boris Johnson bei der Parlamentswahl in Großbritannien will die EU so schnell wie möglich Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen aufnehmen. Es gebe dafür nur „eine sehr kurze Zeit von elf Monaten“, sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel. Von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel appellierten an das britische Parlament, den Brexit-Vertrag so rasch wie möglich zu billigen. Das solle bis Ende Jänner - dem Ablauf der Brexit-Frist - geschehen, sagte von der Leyen. Ab 1. Februar könne man direkt die künftigen Beziehungen verhandeln.