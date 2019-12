„Jahrzehntelanges Missmanagement“

In besagtem Bericht geht es auch um die hohen Krankenstandraten und den explosionsartigen Anstieg der Überstunden bei den Rettungskräften. „Es liegt nicht an den Mitarbeitern, diese bemühen sich bestens“, so Korosec weiter: „Es ist vielmehr eine Organisationsfrage, ein jahrzehntelanges Missmanagement.“