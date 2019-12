Sandra (wunderbar: Sandra Lipp) will einfach nicht schlafen gehen! Alles lässt sie sich einfallen, um noch ein paar Minuten spielen zu dürfen. Und selbst als sie endlich mit geputzten Zähnen im Bett liegt, ist noch lange kein Frieden eingekehrt. Von der ungebremsten Spiellust von Kindern und der Notwendigkeit, irgendwann zur Ruhe zu kommen, erzählt das Mezzanin Theater in „Gute Nacht“ (Regie: Martina Kolbinger-Reiner), taucht dafür tief in einen großen Haufen Retro-Spielsachen ein und zieht daraus entzückende Geschichten.