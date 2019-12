Prognose für weiße Weihnachten finster

Und auch die restliche Woche über können wir mit einer fleißigen Frau Holle eher nicht rechnen. Zwar gehen die Temperaturen ein wenig zurück, jedoch nur geringfügig. An Flockenspaß und Schneeknirschen unter den Sohlen ist also vorerst nicht zu denken - und damit ist auch die Prognose für ein weißes Weihnachten eher finster. Die wohl größten Chancen auf schneebedeckte Weiten hat man noch am ehesten in manchen Tallagen in Osttirol oder Oberkärnten - allerdings nur „dank“ der Rekordniederschläge im November, da dort noch immer große Mengen an Schnee liegen.