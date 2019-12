Netter durch Spendensammlung

Spendensammlungen in der Vorweihnachtszeit versetzen die Moderatorin in eine besondere Stimmung. Sie ließen einen „netter“ werden, sagte Schöneberger am Donnerstagabend bei der Jose-Carreras-Gala in Leipzig, wo sie am Spendentelefon Platz nahm. „Ich finde, es ist wichtig, dass man gegen Ende Dezember wieder ein bisschen eingeordnet wird.“ Das halte dann wieder ein paar Monate an. Sie spende auch privat viel, sagte die 45-Jährige.