Frankreichs Seriensieger Paris Saint-Germain spielt sich zusehends in einen Rausch. In der Liga feierte PSG letzte Woche den 13. Sieg in Serie und auch in der Champions League schoss man Galatasaray am Mittwoch eiskalt mit 5:0 ab. Einer der Matchwinner war Neymar, der auch mit einem neuen Tor-Jubel für Aufsehen sorgte.