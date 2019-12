Das Feuer war am Donnerstag unter Deck ausgebrochen. Es wird vermutet, dass es bei Schweißarbeiten ausgelöst wurde. An Bord hätten sich zu diesem Zeitpunkt rund 400 Menschen aufgehalten - neben der Besatzung auch zivile Spezialisten, hieß es vonseiten der Marine. Die Leiche des letzten Vermissten sei am Freitag bei Sucharbeiten gefunden worden, teilte die Nordflotte mit.