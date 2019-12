Manfred Arbacher-Stöger, der Verteidiger des 53-Jährigen, sprach in Hinblick auf den Messerangriff von einer Beziehungstat. Die Mutter einer Tochter im jugendlichen Alter hatte ihr Herz an einen Rockerboss in Deutschland verloren - und trennte sich in der Folge von ihrem hünenhaften Lebensgefährten. Dieser dürfte das Aus nicht verkraftet und sie im Streit getötet haben.