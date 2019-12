„Wir setzen fort, was bislang nicht allzu schlecht funktioniert hat. Ja, wir haben uns auf einen neuen Vertrag bis 2024 geeinigt“, verkündete Klopp in einer Videobotschaft. Auch zum Scherzen war der Deutsche aufgelegt: „Das werden gute Nachrichten für einige sein, nicht so gute für andere. Sorry, aber ihr könnt den Kanal jetzt abschalten.“