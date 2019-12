Gelernter Wiener Apotheker startet neue Bar-Ära

Noch heute steht Kaiser einige Tage in der Woche selbst in seiner Apotheke im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Ein Job ohne den anderen wäre für den „Bartheker“ nicht denkbar. Daran wird sich auch künftig nichts ändern. Man könnte meinen, Kaiser sei ein Rastloser und Getriebener, wenn man einen Blick auf die 64-seitige Barkarte wirft, in der sich über 500 Positionen finden. Den Gedanken verwirft man schnell, wenn man Kaiser in seinem Element erlebt. Mit Ruhe und Präzision sowie einem Funkeln in den Augen hantiert er mit seinen Apotheker-Instrumenten und zaubert Drinks, die in ihrer Einzigartigkeit keinen Vergleich suchen.