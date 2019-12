Marie Kondo verkauft das, was sie entrümpelt hat

Auf ihrer Shopping-Homepage bietet sie all das an, was sie den Leuten mit ihrer Methode vorher weggenommen hat. Da gibt es etwa einen Kristall, auf den man mit einer Stimmgabel klopft - um 68 Euro. Dadurch sollen Energien wieder in Einklang gebracht werden. Marie Kondo hat mir ihrer neuen fragwürdigen Geschäftsidee jedoch keine Probleme. Sie ließ auf ihrer Homepage nämlich verlauten, dass es nicht darum gehe, Dinge loszuwerden, sondern ein größeres Bewusstsein für Dinge zu schaffen, die einem Freude bringen.