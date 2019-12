Nach 26 Jahren wurde die Zwölferkogelbahn in Hinterglemm in den Ruhestand geschickt. Ersetzt wurde sie im Sommer 2019 durch eine topmoderne 10-Personen-Einseilumlaufbahn (EUB) der Firma Doppelmayr, bei der die neue Kabinengeneration "Omega IV" der Firma CWA mit Inneneinköcherung zum Einsatz kommt und den Wintersportlern ab sofort das Höchste an Komfort und Effizienz bietet. Am 13. Dezember wurde die 12er KOGEL Bahn mit einem Festakt feierlich eröffnet.