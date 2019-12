Handyvertrag storniert

Aufgrund ihrer Erkrankung war die Frau von Helmut B. aus Niederösterreich nicht mehr in der Lage, das Mobiltelefon zu nutzen. Deshalb bat er den Anbieter um vorzeitige Vertragsauflösung. Seine Bitte wurde jedoch abgelehnt. Deshalb wandte sich der Leser an die „Krone“. Nach Anfrage der Ombudsfrau hat Magenta den Vertrag nun vorzeitig in Kulanz storniert.