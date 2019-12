„Einige Burschen werden auch am Wochenende beim Austria Cup teilnehmen, lernen so einmal die neue Strecke kennen, die doch ein bisserl schwieriger ist als die alte“, so Eugen, der neben Rehrl auch auf die Steirer Lukas Klapfer und Martin Fritz setzen wird. Mit seinen drei weiß-grünen Musketieren liebäugelt er mit einem Podiumsplatz. „Natürlich wäre auch endlich ein Sieg schön“, gesteht Eugen, der in seiner Cheftrainer-Ära seit 2012 noch über keinen Sieg in der Ramsau jubeln konnte.