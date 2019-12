Österreichs Davis-Cup-Team empfängt Uruguay in der Qualifikationsrunde für das Weltgruppen-Finalturnier am 6./7. März 2020 in Premstätten bei Graz. Dies hat der heimische Tennisverband ÖTV am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Die Schwarzlsee-Halle ist zum dritten Mal nach 1994 und 2006 Schauplatz eines Davis-Cup-Länderkampfs, die Steiermark ist zum 7. Mal Austragungsort.