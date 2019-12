Laut §6 Tierschutzgesetz ist es verboten, "Tiere ohne vernünftigen Grund zu töten". Und selbst wenn dieser wegen akuter Gefahrenlage bestünde, besagt §32 (1): "Unbeschadet des Verbotes der Tötung nach §6 darf die Tötung eines Tieres nur so erfolgen, dass jedes ungerechtfertigte Zufügen von Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwerer Angst vermieden wird." „Vier Pfoten“-Kampagnenleiterin Martina Pluda: „Es ist ein Armutszeugnis, dass sich die Beamten nicht anders zu helfen wissen als ein Tier, das offensichtlich in Panik, aber weit weg und daher nicht gefährlich war, mit so vielen Schüssen regelrecht hinzurichten. Es fehlt hier jedes Augenmaß! Respekt vor einem Lebewesen und ein Vorgehen mit Besonnenheit und Augenmaß sollten in der Exekutive eine Selbstverständlichkeit sein.“