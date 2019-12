Für den großen Schatz an altem Liedgut setzt sich die Initiative „Mit allen Sinnen“ des Volksliedwerkes ein. Unter der Schirmherrschaft von Hubert von Goisern wird die Begeisterung für das Singen auch an die Schulen getragen. Höhepunkt der Aktion „Komm wir singen“ wird ein gemeinsames Konzert mit dem Musiker am Ende des Schuljahres 2019/2020 sein. All jenen, die eine Melodie im Ohr haben, aber den Text dazu nicht wissen — oder umgekehrt — hilft das Team des Volksliedarchivs gerne weiter.