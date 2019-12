Echtpelz in Form von Bommeln an Hauben und Schlüsselanhängern oder als Accessoire an Handschuhen - auf Christkindlmärkten sind solche Produkte häufig zu finden. Nach wie vor werde eine Kennzeichnungspflicht oft missachtet, ergab eine Recherche vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich und der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“. Die Tester besuchten fünf Märkte in Wien, Graz, Linz und Salzburg.