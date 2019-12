Die Amerikaner erklärten den 13. Dezember zum „National Day of the Horse“, also zum „Tag des Pferdes“. Und das ganz offiziell per Resolution! Der Bevölkerung soll dadurch die kulturelle, historische und wirtschaftliche Bedeutung der Tiere näher gebracht werden. Denn tatsächlich sind die Tiere weltweit nicht nur beliebt unter Reitern, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir haben Ihnen einige spannende und witzige Fakten rund um das Pferd zusammengestellt.