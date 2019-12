Vor Abreise mit Staatschef zusammengetroffen

Vor seiner Abreise habe Trump Jr. in der mongolischen Hauptstadt Ulan-Bator laut ProPublica noch Staatschef Khaltmaa Battulga getroffen. Unklar ist demnach, um was es bei dem Gespräch ging. Präsident Donald Trump hatte Battulga erst Ende Juli im Weißen Haus in Washington empfangen.