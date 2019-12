Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

#Christmas Pop Up

Samstag und Sonntag kann man in der Wiener Galerie Gerald Hartinger Designermode aus Wien und Berlin erstehen. Beim Christmas Pop Up von Marina Hoermanseder und We are Flowergirls kann sicher noch das ein oder andere Last-Minute-Weihnachtsgeschenk erstanden werden.

Wo: 1., Spiegelgasse 21