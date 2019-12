Hündin Sofi wird bereits seit dem 11. Oktober in Marchegg vermisst.Sie kam von einer Tierschutzorganisation aus Rumänien, wo sie auf der Strasse gelebt hat, und war nur sechs Tage in ihrem neuen Zuhause. Sofi ist ein bis zwei Jahre alt, hat 25 cm Schulterhöhe, fünf Kilogramm und gestromtes Fell. Sie ist sehr ängstlich, eine richtige Panikhündin, man kann sich ihr nicht nähern oder sie einfangen. Sofi wurde das letzte Mal vor vier Wochen in Marchegg gesichtet. Hinweise bitte an Tel.: 0680/230 56 58.