Lange wurde darüber diskutiert, jetzt ist es so weit: Die FPÖ wirft ihren Ex-Chef Heinz-Christian Strache - ausgerechnet an einem Freitag, den 13. - aus der Partei! Dass drei Strache-Getreue eine eigene Partei für ihn gegründet haben, hat das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. „Für uns ist das eine Befreiung, weil damit Ibiza für uns Geschichte ist und wir in die Zukunft schauen können“, sagte Bundesparteiobmann Norbert Hofer am Freitagnachmittag (siehe Video oben).