„Krone“: Pensionist statt Generaldirektor - wie klingt das für Sie?

Rockenschaub: Ich bin 40 Jahre berufstätig, mache nun einen totalen Cut und werde Privatmensch sein. Es kann sich etwas ergeben, eine Tätigkeit als Beirat oder Aufsichtsrat, aber in einem sehr eingeschränkten Ausmaß will ich das machen. Ich will das nicht übertreiben und neue Ämter einsammeln.