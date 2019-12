Mit den zwei blocked shots im Donnerstag-Spiel hat Pöltl nun nicht weniger als 25 in den vergangenen zehn Partien zu Buche stehen (1,4 im Saisonschnitt bedeuten aktuell Platz 14 in dieser Wertung). Das war bzw. ist dem 24-jährigen Center freilich kein Trost. „Enttäuschende Niederlage“, schrieb der heimische NBA-Pionier auf Facebook. „Nach unserer langen Pause (sechs Tage, Anm.) sind wir in der ersten Hälfte nicht in Fahrt gekommen, haben das Spiel im vierten Viertel mit super Defense gedreht, konnten es aber nicht heimbringen. In der Overtime haben sie (die Cavaliers, Anm.) die besseren Würfe genommen und diese auch getroffen.“