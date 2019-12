An welchen Schrauben wird gedreht? „Wir wollen in jeder Disziplin eine Top-Mannschaft. Und wir wissen, wo wir ansetzen müssen.“ So wurden schon vor der Saison die Trainingsgruppen auf vier Athleten verkleinert - um die individuelle Förderqualität zu heben. „Und wir setzen nach dem Rücktritt von Marcel auch das Hirscher-Team, also Papa Ferdl und seinen Ex-Trainer Mike Pircher, genau da ein.“ Ferdl Hirscher arbeitet viel auf der Reiteralm mit Burschen, die noch nicht im Weltcup gefahren sind. „Das Hirscher-Know-how ist fantastisch. Es freut mich, dass sich der Ferdl so reinhaut“, sagt Giger.