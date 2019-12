Historischer Wahlsieg und die absolute Mehrheit für die Konservativen in Großbritannien! Bei der Unterhauswahl am Donnerstag hat die Partei von Premierminister Boris Johnson neben ihren traditionellen Wahlbezirken auch in den Labour-Hochburgen ordentlich abgeräumt. Schon als die Tories die Arbeiterbezirke Workington und Darlington gewinnen konnten, sagte ein Kommentator des TV-Senders Sky News: „Man kann von einem Blutbad sprechen.“ Labour-Chef Jeremy Corbyn stellte seinen Rücktritt bereits in Aussicht, Johnson wertete den sich abzeichnenden Erdrutschsieg seiner Tories als „mächtiges Mandat für den Brexit“.