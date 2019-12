Der Täter sprach die Frau gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz in der Hofnerstraße auf Höhe des Gasserplatzes an. Er erfasste sie von hinten an der Jacke und zerrte sie in Richtung eines Forstweges. Die 21-Jährige stürzte, als sie sich losreißen wollte. Das nutzte der Täter und berührte sie unsittlich am Körper. Wegen der Gegenwehr der Frau ließ er schließlich von ihr ab und flüchtete. Die 21-Jährige blieb unverletzt und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Frastanz.