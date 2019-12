Gruppe A:

APOEL Nikosia - FC Sevilla 1:0 (0:0)

Karabach Agdam (AZE) - Düdelingen 1:1 (0:0)



Gruppe B:

Dynamo Kiew - FC Lugano 1:1 (0:1)

Lugano: Lovric bis 84.



FC Kopenhagen - Malmö FF 0:1 (0:0)



Gruppe C:

FC Basel - Trabzonspor 2:0 (1:0)

Getafe - FK Krasnodar 3:0 (0:0)



Gruppe D:

PSV Eindhoven - Rosenborg Trondheim 1:1 (0:1)

Tore: Ihattaren (63.) bzw. Helland (22.)



LASK Linz - Sporting Lissabon 3:0 (2:0)

Tore: Trauner (23.), Klauss (38./Foulelfmeter), Raguz (93.).

Rote Karte: Ribeiro (35./Sporting)



Gruppe E:

Stade Rennes - Lazio Rom 2:0 (1:0)



CFR 1907 Cluj - Celtic 2:0 (0:0)

Celtic: Bauer spielte durch



Gruppe F:

Eintracht Frankfurt - Vitoria Guimaraes 2:3 (2:1)

Frankfurt: Trainer Hütter, Hinteregger spielte durch



Standard Lüttich - Arsenal 2:2 (0:0)



Gruppe G:

FC Porto - Feyenoord Rotterdam 3:2 (3:2)

Glasgow Rangers - Young Boys Bern 1:1 (1:0)



Gruppe H:

Ludogorez Rasgrad - Ferencvaros 1:1 (1:0)

Espanyol Barcelona - ZSKA Moskau 0:1 (0:0)



Gruppe I:

VfL Wolfsburg - AS St. Etienne 1:0 (0:0)

Wolfsburg: Trainer Glasner, X. Schlager bis 64., Pervan im Tor



KAA Gent (BEL) - FC Olexandrija 2:1 (2:0)



Gruppe J

AS Roma - WAC 2:2 (2:1)

Tore: Perotti (7./Elfmeter), Dzeko (19.) bzw. Florenzi (10./Eigentor), Weissman (63.)



Borussia Mönchengladbach - Istanbul Basaksehir 1:2 (1:1)

Tore: Thuram (33.) bzw. Kahveci (44.), Crivelli (91.).

Gladbach: Lainer spielte durch



Gruppe K:

Wolverhampton Wanderers - Besiktas 4:0 (0:0)

Slovan Bratislava - SC Braga 2:4 (1:1)



Gruppe L:

Manchester United - AZ Alkmaar 4:0 (0:0)

Partizan Belgrad - FC Astana 4:1 (3:0)