“Wir sind heute sehr souverän aufgetreten“, so Kapitän Trauner: „Wir haben von Anfang an keine Zweifel aufkommen lassen, wer heute den Platz als Sieger verlassen wird.“ In der Tat lief von Beginn an vieles für den LASK. Erst recht, als Sport-Goalie Renan Ribeiro nach einem Rot-Foul vom Feld musste. Joao Klauss verwertete den Elfmeter.